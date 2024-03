Cillian Murphy sarà protagonista e produttore di Blood Runs Coal | tratto da una storia vera

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di martedì 26 marzo 2024) L'attoredovrebbe collaborare nuovamente con Universal Pictures comedel film, dopo aver vinto il premio Oscar grazie al film Oppenheimer, dovrebbe essere ildi un filmdal libro: The Yablonski Murders and the Battle for the United Mine Workers of America scritto da Mark A. Bradley. Il progettosviluppato per essere interpretato e prodotto dall'attore. Lache verrà raccontata inJez Butterworth (Spectre) scriverà la sceneggiatura di ...