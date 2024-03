Ciclismo | Egan Bernal al Tour del France? La INEOS tiene la porta aperta…

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 26 marzo 2024) Dopo un infortunio gravissimo e dubbi a non finire,sta dando risposte davvero confortanti e imnti. Il ciclista colombiano, infatti, ha iniziato il 2024 nella maniera migliore, facendo intravedere sprazzi del “vero”. Certo, il fuoriclasse che aveva vinto ildenel 2019 e il Giro d’Italia nel 2021 è ancora lontano, ma la crescita è evidente. Il ciclista dellaGrenadiers è tornato a essere competitivo ai livelli più alti, non uscendo mai uscito dai primi 10 nelle corse disputate in questo inizio di stagione con il fiore all’occhiello del terzo posto finale alla Volta a Catalunya, centrando il suo primo podio Worldin quasi tre anni. A questo punto, sognare non costa nulla. Rivedremo il ...