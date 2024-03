Ciclismo donne élite Confalonieri quinta in Belgio

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 26 marzo 2024) Un risultato di valore costruito, con determinazione e coraggio. Maria Giuliatorna dalcon laposizione nella Gand-Wevelgem gara di 170 chilometri della categoriaElite. Un piazzamento meritato per la professionista di Seregno che fra pochi giorni compirà 31 anni. Anche stavolta,(Uno X Mobility) ha disputato una buona gara, su una lunga distanza in cui è riuscita a occupare le posizioni di testa assieme alla vincitrice Lorena Wiebes, alla seconda classifica Elisa Balsamo e alla terza Chiara Consonni. Inoltre, nei momenti importanti, la brianzola non si è mai allontanata dagli avamposti del gruppo. Fino a giocarsi al traguardo il podio. Il quinto posto in questa prova di World Tour è dunque un segnale importante in previsione del Giro delle Fiandre che ...