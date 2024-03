Ciceri | Finalmente vedo il Sangiuliano che voglio Il Fanfulla di Andolfo esulta | Ora avanti così

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 26 marzo 2024) Importante vittoria delCity con l’Aglianese nel girone D della serie D. Un successo che il tecnico gialloverde Andreaanalizza: "La squadra ha fatto una prestazione di valore e importante con un avversario forte. E’ stata una prestazione che è valsa una vittoria di platino e a questo punto la stagione.siamo arrivati a quota 38, abbiamo ancora la partita prima di Pasqua con la trasferta giovedì a Prato per prenderci altri punti. L’obiettivo è chiudere quanto prima per la salvezza". Anche ilha regolato all’inglese il Borgo San Donnino con esordio vittorioso di mister Fabio: "La squadra ha onorato la propria città, sono molto contento di come abbiamo approcciato la gara, come l’abbiamo svolta e ottenuto 3 punti meritatissimi. ...