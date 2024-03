Ciammaglichella | «Il mio idolo è Zanetti! Mi rivedo in una cosa»

(Di martedì 26 marzo 2024) Aaron, centrocampista classe 2005 del Torino, si è raccontato in una lunga intervista a Tuttosport. Il giovane indica comeuna bandiera dell’Interindica Javiercome suo. Le parole del talento classe 2005: «Il mioè Javier. Tatticamente minel suo modo di intendere il ruolo come tuttocampista. Ammiro Zlatan Ibrahimovic per la personalità, oltre che per le straordinarie doti fisiche e tecniche». Fonte: Tuttosport – Marco Spadavecchia Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it ...

Vince l'Under 19, per Ciammaglichella un'ora in campo - Una squadra in ascesa, la possibilità di competere per cercare di rientrare nel giro che conta, la vista sulla zona... In estate il reparto offensivo del Torino potrebbe andare incontro a una rivoluzi ...informazione

Toro, tre carte in più per Juric nella volata Europa: ecco i nomi - Comunque vada a finire la stagione, con una qualificazione alle prossime coppe europee decisamente complicata, la linea del Toro per il futuro sembra già tracciata. Una rosa molto ...torinogranata

Under 19: L’Italia batte la Repubblica Ceca ed è a un passo dall’Europeo. Romano entra nella ripresa - L’Italia Under 19 è a un passo dalla qualificazione all’Europeo di categoria. Gli azzurrini di Bernardo Corradi hanno battuto 2-1 la Repubblica Ceca oggi a Udine: gol di Pafundi e dell’ex genoano Lipa ...informazione