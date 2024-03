Ci avete rubato tutto in casa e avete ucciso il cane a calci Siete dei mostri senza pietà

Leggi tutta la notizia su europa.today

(Di martedì 26 marzo 2024) I ladri rubano in un'abitazione in pieno giorno e uccidono il. È successo a Serle, comune della Valle Sabbia in provincia di Brescia, nella mattinata di lunedì 25 marzo. Una delle vittime del furto ha diffuso questo messaggio sui social: "Ladri, vandali, incivili: non so come...