Christopher O’Connell | chi è l’avversario di Sinner agli ottavi di Miami

(Di martedì 26 marzo 2024), 26 marzo 2024 – Parola di Jannik: “Non si arrivadi questo torneo per caso”. E non si dimentica nemmeno quanto brucia il fuoco: prima di ogni cosa è lo stessoa raccontare il suo avversario di oggi,. Il rosso di Sesto Pusteria ben si ricorda l’aussie terribile che due anni fa gli rifilò un 7-6, 6-4 ad Atlanta. Quell’unico precedente e una rotta da invertire oggi alle 16., prossimo ai trent’anni, numero 66 del mondo, nel 2018 era finito a pulire barche in Australia per staccare da una carriera tennistica funestata dinfortuni. E lo racconta lui stesso in un’intervista al sito dell’Atp: “Me ne andai a vivere in una baia vicino Sydney con mio fratello che mi invitò ad aiutarlo a pulire ...

ATP Miami 2024 oggi in tv: orari ottavi singolare maschile, ordine di gioco, programma, streaming - Sarà una giornata particolarmente impegnativa, quella del Masters 1000 di Miami che va in scena oggi. Martedì di ottavi di finale in Florida, almeno per quanto riguarda gli uomini, mentre le donne cel ...oasport

Sinner-O’Connell oggi in tv, orario ATP Miami 2024: programma, ordine di gioco, streaming - Prosegue nella serata italiana di martedì 26 marzo (meteo permettendo) il percorso di Jannik Sinner al Miami Open 2024, secondo Masters 1000 della stagione. Il numero 3 al mondo, dopo aver battuto il ...oasport

Musetti-Alcaraz, Sinner e Arnaldi: l'ordine di gioco di martedì 26 marzo - Sinner e Arnaldi cercano di vincere i loro rispettivi ottavi per trovarsi in un derby ai quarti di finale, Musetti per l'impresa ...tennisitaliano