Chilavert pronuncia parole inaccettabili su Vinicius | “Il calcio è per gli uomini”

(Di martedì 26 marzo 2024) L'ex portiere del Paraguay Josè Luisha commentato conil pianto diin conferenza stampa a proposito del razzismo: "Non essere frocio, ilè da uomini".

