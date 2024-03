Chiarugi | “Spalletti aveva dato al Napoli… E Calzona…”

(Di martedì 26 marzo 2024) L’ex giocatore (anche del Napoli) Lucianoè intervenuto a Radio Punto nuovo, nel corso della trasmissione ‘Punto Nuovo Sport’. Di seguito le sue dichiarazioni. “Avere o non avere Osimhen fa tutta la differenza del mondo in casa Napoli. Quando è mancato a Mazzarri lo abbiamo visto tutti, è un giocatore determinante per gli equilibri della squadra. Conha fatto cose straordinarie, anche con Kvara: la società dovrà essere pronta in estate a non perdere tutti. Dietro ad Osimhen ci sono tanti club che già lo pressano e sarà una situazione da gestire con cura”. Per il Napoli del dopo-Osimhen, De Laurentiis… “De Laurentiis dovrà fare acquisti straordinari per rimpiazzarlo sul mercato, fossi in lui avrei fatto di tutto per trattenerea lungo, perché lui avrebbe aiutato tanto la squadra a fare a meno di certi ...

