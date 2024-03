Chiara Ferragni | al posto della fede un anello da circa 80mila euro FOTO

Chiara Ferragni , dopo la separazione con Fedez, è volata a Dubai con i figli Vittoria e Leone per trascorrere le vacanze di Pasqua. Insieme a loro c'è la sorella Valentina Ferragni ... (leggo)

Francesca Fagnani - Belve (US Rai) La “belva” Francesca Fagnani torna su Rai 2 con il programma di interviste in cui, ci tiene a precisare, “il tono delle mie domande è ironico non cattivo”. ... (davidemaggio)