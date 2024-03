Chiara Ferragni a Dubai | al posto della fede indossa l’anello pantera da oltre 80mila euro

Chiara Ferragni ha lasciato l’Italia, ed è andata a Dubai per le vacanze di Pasqua. In sua assenza , Fedez è tornato nel vecchio nido d’amore insieme al padre, Franco Lucia, per il trasloco, ... (dilei)

Chiara Ferragni ha lasciato l’Italia, ed è andata a Dubai per le vacanze di Pasqua. In sua assenza , Fedez è tornato nel vecchio nido d’amore insieme al padre, Franco Lucia, per il trasloco, ... (dilei)

Francesca Fagnani: «Fedez verrà a “Belve” e parlerà di tutto. La diffida di Chiara Ferragni sul matrimonio A me non è arrivata» - «Una camorrista non pentita e Giorgia Meloni: non era ancora Presidente del Consiglio, ma solo leader di Fratelli d’Italia. È stata molto generosa nel raccontare gli aspetti anche privati della sua ...corriere

Fedez trasloca in assenza di Chiara Ferragni (con battuta amara) - In assenza di Chiara Ferragni, Fedez trasloca dal nido d’amore condiviso con l’ormai ex moglie: la battuta amara al papà Franco ...dilei

La separazione di Chiara Ferragni e Fedez tra verità e gossip - Chiara Ferragni e Fedez, una delle coppie più seguite d'Italia, sono al centro dell'attenzione mediatica da mesi. La loro separazione, ufficiosamente confermata, ha scatenato un vortice di voci e indi ...informazione