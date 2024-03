Chi ha vinto il Grande Fratello? Trionfa Perla | battuta Beatrice | La classifica finale

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 26 marzo 2024) Chi haquesta edizione del? Ultimo atto del reality più famoso della tv. Anche quest’anno è stata una lunga cavalcata che ci ha portato a mesi e mesi di diretta no stop. E adesso il viaggio è giunto al termine. Scopriamo chi è il vincitore. Alfonso Signorini conduce ilsu Canale 5- (ilcorrieredellacitta.com)Si accendono per l’ultima volta – almeno per quest’anno – le luci sulla casa più spiata d’Italia. Il, dopo un lungo percorso iniziato lo scorso settembre, giunge al termine. Il giorno dellaè arrivato: ieri sera, lunedì 25 marzo 2024, Alfonso Signorini ha presentato la puntata conclusiva del Gf 2023-2024. Tra le grandi favorite c’era sicuramenteLuzzi, ...