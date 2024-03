Chi ha vinto il Grande Fratello | l’elenco dei 24 vincitori e vincitrici

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di martedì 26 marzo 2024) Chi hail? Perla Vatiero! Alla fine è stato proprio uno dei 16 concorrenti famosi a trionfare al‘mix’ di Alfonso Signorini che ha mischiato per la prima volta il mondo delle celebrità con quello dei perfetti sconosciuti. Un esperimento voluto da Pier Silvio Berlusconi, condiviso dal conduttore e che sarà replicato anche il prossimo anno, con la speranza che venga però dato fin da subito più spazio ai vip che ai nip. Lo scorso anno in occasione dell’arrivo della nuova edizione delcon Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli, lo stesso conduttore aveva parlato di “pochi vip” e “molti nip”. E all’inizio è stato davvero così, dato che le celebrità entrate nel corso del kickoff sono state solo 7 rispetto ai 14 non famosi. ...