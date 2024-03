Chi ha vinto il Grande Fratello? Il nome della vincitrice

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di martedì 26 marzo 2024) Un teatro che non si stanca mai di regalare sorprese: Perla Vatiero è la24° edizione del, battendo al televoto la super favorita Beatrice Luzzi. In che modo il suo percorso all’internocasa ha saputo sedurre e convincere la platea televisiva? Perla Vatiero si aggiudica la vittoria delPerla Vatiero conquista la ventiquattresima edizione del. Battuta al televoto, con il supporto del 55% degli spettatori, la super favoritavigilia, Beatrice Luzzi. La giovane influencer ed ex protagonista di Temptation Island si è quindi aggiudicata il titolo didel noto reality di Canale 5 il 25 marzo. La ...