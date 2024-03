Chi è Simone Baldasseroni | Rigel di Fabbricante di Lacrime | carriera | talent show | vita privata

Tra poche ore la sfida che dirà tanto della stagione dell'Inter in Champions. Lo scudetto (che vale la seconda stella) è a un passo, ora Simone Inzaghi e i suoi vogliono fare sul serio anche in ... (liberoquotidiano)

La lezione di Simone Nese che racconta la sua storia fatta di sacrifici, salite e infine gioie raccolte “Nasco in una famiglia di lavoratori statali, in un contesto in cui il mettersi in proprio non ... (361magazine)