Chi è Simon Harris | il nuovo leader irlandese più giovane di sempre

Milano, 26 marzo 2024 – Perla Vatiero ha vinto il Grande Fratello Vip. Dopo quasi sette mesi dall’inizio del reality show, il pubblico ha deciso di far trionfare la 26enne salernitana. Seconda ... (ilgiorno)

Su Netflix sta per uscire Fabbricante di Lacrime, il film young adult ispirato all'omonimo romanzo del fenomeno letterario Erin Doom. Uno dei due protagonisti del film è Simone Baldasseroni , un ... (today)

C’era un ponte a Baltimora - Il crollo di un ponte lungo tre chilometri negli Stati Uniti, le contadine ucraine che continuano a coltivare i campi a 7 chilometri dal fronte, Donald Trump che «quota» sé stesso in Borsa, l’erede Ke ...corriere

Chi è pronto per l'Arabia Saudita - Chi potrebbe dire sì all'Arabia Saudita è invece Romelu Lukaku: dopo il no all'Al Hilal, la Roma difficilmente potrà trattenerlo e chissà che non possa ...torinogranata

Chi nega i diritti di Israele ostacola “due popoli e due stati” e impedisce la pace - "Sinistra per Israele" si batte per i diritti di entrambi i popoli e contro chi, come la destra israeliana e il radicalismo islamico, assolutizza il ...huffingtonpost