Chi è Rosa Caracciolo | la moglie di Rocco Siffredi | “Era sessodipendente | abbiamo avuto una crisi”

(Di martedì 26 marzo 2024)nasce il 29 giugno 1972 a Szolnok, in Ungheria. Nel 1990, infatti, un fotografo la iscrive al concorso di bellezza Queen of Hungary, che vince. Nel 1993 si trova in Francia per un ingaggio da testimonial per una linea telefonica erotica durante gli Hot d’or, i premi europei per il cinema pornografico (la cui cerimonia si svolge a Cannes). È in quell’occasione che incontra, suo futuro marito. In quel periodo il pornoattore stava lavorando al film The Bodyguard (la versione a luci rosse della pelicola con Kevin Costner e Whitney Houston) ed è qui chefa il suo debutto come attrice. Negli anni seguenti prende parti a diverse produzioni – la sua carriera durerà fino al 1998 – dirette da registi come Anthony Spinelli e Joe D’Amato. Tra i titoli ...