Chi è renato Ha 65 anni | allena e fa l’opinionista

(Di martedì 26 marzo 2024)Villa a 65(è nato il 26 ottobre 1958 a Castelleone, in provincia di Cremona) continua ancora a dedicare gran parte del suo tempo al pallone. Da un anno è il responsabile del settore giovanile del Monte San Pietro, club dilettantistico del Bolognese. Inoltre il camp estivo per aspiranti calciatori che porta il suo nome e che ogni anno coinvolge settecento ragazzi in questo 2024 celebra le ventincique edizioni. Se il ‘Camp Mitico Villa’ è un brand consolidato non lo è da meno il ruolo di opinionista, commentatore e seconda voce che l’ex difensore rossoblù interpreta ormai da una ventina d’a ‘Casa Cotti’, la trasmissione su Trc che è un parto diretto dell’omonimo giornalista Filippo, storica voce rossoblù. "Faremi diverte – dice Villa –. Dico sempre quello che penso, anche se so bene che le ...