Chi è Perla Vatiero | la vincitrice del Grande Fratello | il triangolo | il karate e la grinta

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di martedì 26 marzo 2024), nata il il 28 dicembre 1997 sotto il segno del Capricorno, è un’influencer e personaggio tv nata ad Angri, in provincia di Salerno, nonostante la sua pelle scura e gli occhi nocciola possano far pensare ad origini esotiche. Una ragazza del Sud, con una bellezza tutta mediterranea, che ha partecipato a Temptation Island 2023 e al2023, da cui è uscita, battendo Beatrice Luzzi. Ad entrambi i reality ha partecipato anche l’ex fidanzato di, Mirko Brunetti, con il quale forma tuttora una coppia molto amata dai fan, che li hanno soprannominati i Perletti.è laureata in scienze motorie, è cintura nera di– quindi non fatela arrabbiare! – ed è anche imprenditrice e titolare del marchio di moda ...