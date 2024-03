Chi è Fabio Balasso | Luciano in ‘Un posto al sole’

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 26 marzo 2024)è tornato sul set di “Unal sole”. L’attore, nella soap, interpreta il personaggio diSimioli dal 2011. Lui è il padre naturale di Rossella (Giorgia Gianetiempo). Il suo ritorno è coinciso con l’atteso giorno delle nozze della ragazza. Un matrimonio che, però, non ha il lieto fine sognato. Rossella, infatti, poco prima di compiere il grande passo si ferma e comprende che non è pronta per sposare Riccardo. Decide così di andarsene e le nozze sfumano, improvvisamente. Incontra Nunzio, entusiasta di rivederla e sognante di poter stare finalmente con lei. Ma in questo caso, la giovane non ha intenzione di scegliere nessuno dei due. Non ha lasciato l’altare e la Chiesa, rinunciando a Riccardo per stare con Nunzio. Lei vuole rimanere da sola, fare chiarezza e comprendere cosa esattamente desideri ...