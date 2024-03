Chen Xuyuan | l’ex presidente della Federcalcio cinese condannato all’ergastolo per corruzione

(Di martedì 26 marzo 2024) Pechino, 26 marzo 2024 – L'ex, è statoall'ergastolo per, nell'ambito di un giro di vite deciso da Pechino contro il malaffare nel calcio nazionale. Secondo il Quotidiano del Popolo,ha approfittatosua posizione per “accettare illegalmente somme di denaro da altre persone per un totale di 81,03 milioni di yuan”, ovvero 10,4 milioni di euro. Un tribunaleprovincia centrale di Hubei lo ha quindi“all'ergastolo per aver accettato tangenti, alla decadenza dei diritti politici a vita e alla confisca di tutti i suoi beni personali”. Le tangenti ricevute da ...

