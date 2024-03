Che malattia ha Totò Cascio | diagnosticata a 11 anni | “Ormai non vedo più”

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 26 marzo 2024)ha debuttato in tv grazie alla sua partecipazione, ancora bambino, al programma Maurizio Costanzo show. All’età di noveha recitato nel film Nuovo cinema paradiso di Giuseppe Tornatore, interpretando Salvatore (detto) Di Vita da bambino, performance per cui ha ottenuto il successo internazionale e il premio British Academy of Film and Television Arts nella categoria attore non protagonista, diventando il più giovane interprete a riceverlo. Tornatore lo ha in seguito scelto nuovamente per interpretare il suo film successivo, Stanno tutti bene, del 1990.ha poi partecipato ad altri film come protagonista e ha anche inciso un 45 giri con Fabrizio Frizzi dal titolo L’orso.Nel 1999, dopo alcunidi pausa, l’attore ha recitato nella ...