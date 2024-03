Che la sfida in cucina abbia inizio! Lo chef Borghese e le telecamere nei quattro ristoranti per la gara

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 26 marzo 2024) Cappottino blu, pantaloni senape, mocassini colorati e un sorriso smagliante. Così ieri mattina loAlessandrosi è presentato in piazza Menconi per girare la prima parte del programma ‘’ in salsa apuana. Protagonisti della puntata, che andrà in onda a Natale su Tv8, saranno ‘Ometto’ a Bedizzano, ’Il Fienile’ di via Pelucara a Fossone, la ‘Locanda Patrizia’ di piazza delle Erbe e ‘Ciccio Marina’. Piatto special dovrebbero essere i muscoli ripieni, anche se fuori stagione, ma il fatto cheieri mattina chiedesse ai pensionati nella pineta antistante piazza Menconi se i muscoli ripieni sono buoni porta in quella direzione. L’arrivo dinon è passato inosservato, non solo perché è il primo a salutare chiunque incontri, ma perché oltre ...