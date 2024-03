“Cessate il fuoco a Gaza” | l’ONU chiede lo stop alla guerra e gli Usa non ‘salvano’ Israele

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di martedì 26 marzo 2024) Dopo 30mila morti palestinesi nella Striscia di, sotto le bombe di, e 1400 vittime del pogrom di Hamas del 7 ottobre nei kibbutz, si leva una flebile speranza di pace in Terra Santa, a pochi giorni dPasqua. Il 25 marzo il Consiglio di sicurezza delha parlato con una voce sola e ha chiesto “unilimmediato”. Gli Stati Uniti non hanno salvato. Non hanno bloccato, cioè, con il solito veto, una proposta di risoluzione.richiesta della presidenza di turno, il Giappone, se ci fossero voti contrari la mano statunitense è rimasta abbassata. Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha subito capito che quella mano tesa che finora aveva sempre trovato oltre Atlantico non c’è più. Il presidente degli Stati Uniti, ...