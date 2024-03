Cesare Cremonini compie 44 anni | da 50 special al nuovo album fino all’amore per il Bologna

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 26 marzo 2024), 26 marzo 2024 -44. Il cantautore nasceva infatti il 27 marzo 1980 a, città alla quale è legatissimo e nella quale vive ancora oggi, nonostante un successo mondiale (l'ultima notizia è il flash mob realizzato a New York, con migliaia di persone radunate a Times Square a cantare 'La nuova stella di Brodway'). Il compleanno,, lo festeggia a pochi giorni dall'annuncio del suo, in fase di registrazione a Londra in queste settimane, nei British Grove Studios di Mark Knopfler e al fianco di Mike Garson, leggendario pianista di David Bowie. I grandi successi Venticinque di questi quarantaquattroli ha trascorsi insieme al suo ...