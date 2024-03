Cesara contro il rapporto tra Signorini e Beatrice | “Non l’ho mai sopportato” | Anita esulta VIDEO

Beatrice Luzzi , parlando in veranda con Paolo e Letizia, si è voluta togliere qualche sassolino su Cesara ma la regia ha tolto l’audio Beatrice Luzzi torna a parlare di Cesara Buonamici, ... (361magazine)

Marco Bellavia , ex concorrente del GFVip, ha difeso Beatrice Luzzi dalle parole di Cesara Buonamici . Ecco cosa ha detto. (comingsoon)

Durante la puntata del 4 marzo del Grande Fratello, in studio, Cesara Buonamici è intervenuta attaccando Beatrice Luzzi per le parole usate contro Anita Olivieri in un'accesa lite: "Mi fanno male le ... (fanpage)