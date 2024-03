Cesa | parte il progetto “Remunero | Tari indietro tutta” | piattaforma in fase di implementazione

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di martedì 26 marzo 2024). Tanti cittadini stanno aderendo al”, ilche prevede la possibilità di ricevere, sotto forma di credito, l’importo pagato per la tassa sui rifiuti. In queste ore i contribuenti che hanno aderito, attraverso la, stanno ricevendo un messaggio per alcuni chiarimenti. “L’accordo con il Comune diprevede la restituzione dell’equivalente dellapagata per 5 anni consecutivi – fa sapere il sindaco Enzo Guida – attualmente ilsta accreditando ladel 2022. Gli utenti, in regola con il pagamento, al termine della registrazione sull’Appvedranno accreditato l’equivalente di quanto ...