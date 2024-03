Cerveteri | un corteo per dire no all’antenna di via dei Prati Ma l’opposizione tuona

(Di martedì 26 marzo 2024), 26 marzo 2024- “Sull’antenna di via deie sul rispetto del regolamento comunale, approvato all’unanimità in Consiglio comunale, non faremo mai un passo indietro. Cittadini, associazioni e comitati ci troveranno sempre al loro fianco per tutelare il diritto alla salute e il territorio”. A dichiararlo in maniera congiunta sono Elena Gubetti, sindaco di, e Federica Battafarano, vicesindaco, che hanno preso parte insieme a numerosi esponenti dell’Amministrazione comunale, tra cui gli Assessori Francesca Appetiti e Riccardo Ferri, il Presidente del Consiglio Carmelo Travaglia e i Consiglieri comunali Arianna Mensurati, Anna Mastrandrea, Giuseppe Zito, Angelo Galli e Laura Mundula alla manifestazione indetta dai Comitati contro le antenne di telefonia mobile ed in particolar modo quella di via dei ...

Domani appuntamento per il ricordo delle Fosse Ardeatine - Domani, martedì 26 marzo alle ore 9,30 il presidente del Municipio Roma VIII, Amedeo Ciaccheri saluterà il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri in piazza Sant’Eurosia all’appuntamento per i circa 1.000 ...lagone

