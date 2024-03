Cdm approva il registro nazionale per l' affido dei minori

(Di martedì 26 marzo 2024) Il Cdm hato ilper l'dei. Fino ad oggi la legge per i ragazzi inprevedeva l'obbligo degli istituti di assistenza pubblici o privati e delle comunità di tipo familiare di trasmettere semestralmente al procuratore della Repubblica, presso il tribunale per i minorenni del luogo, l'elenco di tutti icollocati con l'indicazione della località di residenza dei genitori, dei rapporti con la famiglia e delle condizioni psicofisiche del minore stesso. Il procuratore della Repubblica trasmetteva poi una relazione informativa, ogni sei mesi, e poteva compiere delle ispezioni negli istituti, per accertare l'eventuale stato di abbandono dei. Con la nuove disposizioni in materia di tutela dei ...

Il Consiglio dei ministri ha approva to in via definitiva il decreto legislativo che modifica il Testo unico dei servizi di media audiovisivi (Tusmav). A quanto si apprende, sono state recepite ... (quotidiano)

Il Consiglio dei ministri ha approvato l'introduzione dei test i psicoattitudinali per l'accesso alla professione di magistrato. A quanto si apprende non ci sarà una 'legge cornice' ma la vecchia ... (quotidiano)

Superbonus, arriva la nuova stretta: il governo approva un altro decreto per contenere i costi - Nuove limitazioni al superbonus: lo prevede un decreto legge che, a quanto apprende l’ANSA, è stato approvato dal Consiglio dei ministri in corso a… Leggi ...informazione

Superbonus, il Cdm approva un nuovo decreto legge - Nuove limitazioni al superbonus: lo prevede un decreto legge che è stato approvato dal Consiglio dei ministri in corso a Palazzo Chigi.lettera43

Superbonus, in cdm nuovo decreto per contenere i costi. Sul tavolo anche ddl semplificazioni e test psicologici per magistrati - Procedure più semplici per intervenire sugli immobili vincolati, per conferire il titolo di professore emerito delle università, per disperdere le ceneri o inumare e ...ilmessaggero