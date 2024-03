Catania | tenta di fuggire al controllo della polizia | 20enne bloccato e denunciato

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 26 marzo 2024) Pubblicato il 26 Marzo, 2024 Nel corso dei servizi serali didel territorio, gli agentiSquadra Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, transitando per via Scaldara, nel quartiere San Cristoforo, hanno eseguito ildi uno stabile, più volte teatro di attività di spaccio. All’internopalazzina gli agenti hanno notato un uomo che, accortosipresenzadi Stato, è uscito dalla finestra di un’abitazione per poi darsi alla fuga, prima sui tetti e successivamente lungo la ferrovia che costeggia via Scaldara. A quel punto i poliziotti hanno iniziato l’inseguimento dell’uomo lungo i binari riuscendo a bloccarlo poco dopo. Durante le prime fasi dell’identificazione, ilè ...