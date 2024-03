Catania | Marsura dimesso | nessun problema dopo lo scontro di gioco e lo svenimento

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 26 marzo 2024) Buone notizie in casaper le condizioni di Davide, che è statodall’ospedale di Torre del Greco dove era stato ricoverato in seguito a unodinella partita contro la Turris.aveva perso i sensi finendo a terra, destando subito una certa preoccupazione tra i compagni e gli avversari presenti in campo. Alla fine però gli esami diagnostici hanno escluso complicanze e così è stato possibile dimettere il calciatore. Per la cronaca la Turris ha vinto 2-1, avvicinando proprio ilin classifica ai margini della zona playout. Sollievo in casaper le condizioni di Davide. Il giocatore, che aveva perso i sensiunodi ...