Casual | elegante o sportiva? È il momento di passare alla giacca primaverile

(Di martedì 26 marzo 2024) Quando la bella stagione prende il via e le temperature iniziano a rialzarsi le migliori giacche primaverili uomo sbocciano a poco a poco tra le vie della città. E noi non possiamo che esserne felici: è tempo di cambiare l'armadio, virando verso piacevolissimi pesi piuma e una ritrovata palette chiara e luminosa. D'altronde lo sappiamo, un giubbotto leggero nelle sue varie declinazioni è il capo ideale con cui sostituire cappotti, parka e giacconi imbottiti di cui sinceramente siamo abbondantemente stufi. Divertiamoci allora a spaziare dal giubbotto sportivo antiventopiumino leggerissima, dal bomber varsity con tanto di toppe e slogan college style,perché ispirata al concetto di sahariana con tanto di tasche e taschine very dandish. Le migliori giacche primaverili ...

