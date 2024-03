Caso Pifferi | il pm | “Psicologa inserì prima i punteggi nel test per farle ottenere la perizia psichiatrica”

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 26 marzo 2024) Le due psicologhe delsono state convocate dal pm Francesco De Tommasi per un interrogatorio, il 4 aprile. Le due professioniste rispondono di falso e favoreggiamento, perché avrebbero atato falsamente un quoziente intellettivo di 40 punti per Alessia, la donna sotto processo per avere lasciato morire di stenti la figlia Diana, a Milano. Sotto accusa una relazione delle psicologhe datata 3 maggio 2023 usando ilWais, che per il pm non sarebbe stato da somministrare ain quanto soggetto “non a rischio di atti anti-conservativi” e “si presentava lucida, orientata nel tempo e nello spazio”, nonché “nel pieno possesso delle proprie facoltà mentali”. Una alterna il lavoro all’Asst Santi Paolo e Carlo alle ore di servizio nella casa circondariale, ...