Caso Acerbi-Juan Jesus | la decisione del Giudice Sportivo

(Di martedì 26 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoSi è chiusa con l’assoluzione del difensore dell’Inter Francescola vicenda relativa alle presunte frasi di natura razzista rivolte al calciatore del Napolidurante l’ultimo Inter-Napoli. Lo ha stabilito ilGerardo Mastandrea che ha scagionato il nerazzurro per insufficienza di prove., quindi, non salterà nessun turno di campionato. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

CorSport, Zazzaroni a CN24: "Caso Acerbi ha solo due soluzioni! Napoli Già conosco il nome del nuovo direttore sportivo" - Notizie Napoli calcio. Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante 'Calcio Napoli 24 Live' trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV

