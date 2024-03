Caso Acerbi-Juan Jesus | assolto Acerbi per mancanza di prove

(Di martedì 26 marzo 2024) Il Giudice Sportivo della Serie A haFrancescodalle accuse didi insulti razzisti, perdi. Questo il comunicato ufficiale “Il Giudice Sportivo, Vista la decisione interlocutoria di cui al C.U. n. 192 del 19 marzo 2024, con cui, letto il referto del Direttore di gara, sono stati disposti approfondimenti istruttori, a cura della Procura federale, sentiti se delanche i diretti interessati, in ordine a quanto riportato nel referto stesso circa eventuali espressioni di discriminazione razziale proferite dal calciatore della Soc. Internazionale Francesconei confronti del calciatore della Soc. NapoliGuilherme Nunes ...

ecco , di seguito, la decisione del Giudice Sportivo sull'episodio di presunto razzismo tra Francesco Acrerbi e Juan Jesus in Inter-Napoli (pianetamilan)

Acerbi assolto . Il giudice sportivo di Serie A ha deciso di non applicare sanzioni nei confronti del difensore dell'Inter Francesco Acerbi perché "non si raggiunge nella fattispecie il livello ... (firenzepost)

Lo scrittore napoletano si è lasciato andare a uno sfogo via social dopo che la Procura sportiva ha assolto Acerbi per il presunto insulto razzista a Juan Jesus durante Inter-Napoli.Continua a ... (fanpage)

Acerbi, la moglie: “Cin cin a chi insulta, a chi minaccia la vita dei figli e ai leoni da tastiera” - Nessuna squalifica per Francesco Acerbi. Il Giudice Sportivo ha comunicato la decisione relativa ai fatti di Inter-Napoli e il presunto Caso di razzismo nei confronti di Juan Jesus. La moglie del ...fcinter1908

Serie A: Acerbi assolto per il Caso Juan Jesus. Per mancanza di prove - ROMA – Acerbi assolto. Il giudice sportivo di Serie A ha deciso di non applicare sanzioni nei confronti del difensore dell’Inter Francesco Acerbi perché “non si raggiunge nella fattispecie il livello ...firenzepost

Atalanta: ecco l’esito degli esami di Koop - Visualizzazioni: 1 Sospiro di sollievo in casa Atalanta per le condizioni di Teun Koopmeiners, tornato in anticipo a Bergamo dopo il problema fisico accusato con la sua nazionale. La notizia positiva ...calciostyle