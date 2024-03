Caso Acerbi-Juan Jesus | Abodi | “Lo sport abbia un ruolo di rispetto sociale”

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 26 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minutiSuldiin Inter-Napoli, il ministro delloAndreasottolinea che “lodeve essere utile, di là delle decisioni che verranno prese oggi. Loserve per assumerci, ognuno nel proprio, la responsabilità di rispettare l’altro”. Il ministro, a margine dell’incontro al liceo Elsa Morante di Scampia a Napoli nel ciclo “Sky Up The Edit”, ha sottolineato che lo stop a qualsiasi forma di razzismo “non è un tema solo di tifosi – ha detto – è un tema generale, di comunità, è un tema die umanità. Va seguito non solo rimarcando il fatto negativo ma mostrando la strada positiva. Io quando ero presidente della Lega calcio di serie B mi resi conto ...