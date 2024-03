Casertana indenne a Crotone 0-0 | la squadra di Cangelosi a -1 dal quinto posto

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 26 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minutiÈ un pareggio (0-0) positivo quello ottenuto dallanella difficile trasferta dello ‘Scida’ contro il. I padroni di casa, con in panchina mister Zauli, richiamato dopo le dimissioni di Baldini, nonostante le contestazioni dei propri tifosi sono apparsi rivitalizzati e avrebbero forse meritato qualcosa in più. A fare la partita in avvio, però, sono stati i falchetti, subito pericolosi con un tiro di Curcio e di nuovo vicini al gol poco dopo con Tavernelli. Solo al quarto d’ora ilè riuscito ad allentare il pressing dellae da questo momento in poi Venturi tra i pali ha avuto il suo bel da fare per mantenere inviolata la sua porta, missione riuscita anche grazie all’errore di Tumminello che al 28’ ha sprecato clamorosamente una occasione d’oro in seguito ad un ...