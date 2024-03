Caserta-Foggia | riapertura nel tratto irpino dopo la frana

(Di martedì 26 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoSarà riattivata entro il prossimo 14 aprile la linea ferroviainterrotta nel territorio di Ariano, in provincia di Avellino, a causa di unache ha interessato la galleria “Starza”. La notizia è stata data stamattina durante il sopralluogo del sottosegretario alle Infrastrutture e Trasporti, Tullio Ferrante, che insieme ai dirigenti e tecnici di Rfi ha visitato il cantiere dove dal 12 marzo scorso sono impegnati nei lavori di ripristino settanta persone tra operai, tecnici e progettisti. “L’attenzione del governo è massima -ha dichiarato il sottosegretario Ferrante- posso confermare l’obiettivo di completare i lavori entro il 14 aprile, restituendo a tempo di record ai cittadini la piena funzionalità della tratta”. Sono stati messi in campo, ha aggiunto ...

