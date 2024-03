Case Green | l’Italia ha 2 anni per adeguarsi alle direttive Ue

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 26 marzo 2024) Ci sono solo duedi tempo peralla normativa europea sulle. Corsa contro il tempo per. È vero, però, che il testo approvato lascia un ampio margine di discrezionalità ai Paesi membri su come raggiungere gli obiettivi. E poi il testo licenziato dalla maggioranza di governo a Bruxelles lascia intendere un approccio morbido. Ma l’obiettivo è sancito edovrà agire.Leggi anche: Come cambieranno i bonus edilizi quando la direttiva Ueentrerà in vigore Le prescrizioni Ue Sono possibili conseguenze serie sul mercato e nelle tasche dei proprietari di casa italiani. Anzitutto, non è previsto nessun divieto di vendita o locazione delle abitazioni ad alto consumo. ma è anche vero che nel mercato delle auto non c’è nessun ...