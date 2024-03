Case a un euro | a Patrica il progetto è bloccato nonostante le richieste Ecco perché

(Di martedì 26 marzo 2024) Niente "a un" a. Ilè fallito, ma non si tratta di mancanza di acquirenti. Quelli, come riferiscono le autorità del comune in provincia di Frosinone, c'erano. A spiegare come sarebbero davvero andate le cose è Lucio Fiordalisio, sindaco del comune di 3mila abitanti. "Ilè stato lanciato nel 2018 - spiega il primo cittadino - ma da un paio di anni è sospesoabbiamo riscontrato enormi difficoltà nel trovare i proprietari degli appartamenti censiti come fatiscenti". Insomma, il problema principale è nella proprietà degli stabili in stato di abbandono che dovevano essere venduti "a un".

