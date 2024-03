Carne | pesce… e blatte | chiuso minimarket per gravi carenze igieniche

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 26 marzo 2024) Roma, 26 marzo 2024 – Nel corso dei controlli portati avanti dalla Polizia Locale di Roma Capitale a tutela della salute dei consumatori, gli agenti hanno riscontratoirregolarità durante le verifiche effettuate all’interno di due, rispettivamente nel XIII e nel V municipio. Nel primo caso, l’intervento ha riguardato unin cuie pesce, privi di tracciabilità, venivano conservati in condizioni pessime, all’interno di un congelatore pieno divive. Gli agenti del XIII Gruppo Aurelio, dopo aver riscontrato le allarmanti condizioni in cui erano tenuti gli alimenti, hanno immediatamente allertato la ASL che, effettuate le dovute verifiche, ha emesso un provvedimento di chiusura dell’esercizio commerciale, sanzionando per oltre 5mila euro i responsabili. L’altra ...