Carmen Consoli annuncia il tour mondiale con Terra ca nun senti

(Di martedì 26 marzo 2024)ca nun, il concerto-evento con cuiha omaggiato la tradizione musicale siciliana, diventa ora unca nun, il concerto-evento con cuiha omaggiato la tradizione musicale siciliana lo scorso anno al Teatro Greco di Siracusa, diventa ora unin partenza da New York il 22 maggio, per proseguire poi negli Stati Uniti (San Francisco, Los Angeles, Miami), Canada (Montreal), Spagna – dove tornerà ad esibirsi al prestigioso La Mar de Músicas Festival di Cartagena – e Italia. La scaletta del concerto è composta da brani tradizionali siciliani oltre che da canzoni di artisti meravigliosi nati in quella ...