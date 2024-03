Londra, 22 marzo 2024 - Re Carlo III è "così orgoglioso di Catherine per il coraggio di parlare come ha fatto", da Buckingham Palace arriva il plauso del sovrano, malato di cancro anche lui, per ... (quotidiano)

Il commovente messaggio di Re Carlo III a Kate Middleton dopo l'annuncio della diagnosi di cancro: " orgoglioso per il suo coraggio nel parlare come ha fatto". I due erano stati ricoverati a fine ... (fanpage)

La notizia confermata da Buckingham Palace Non è il momento migliore di sempre per la corona inglese. Carlo III sta affrontando le cure per un cancro, così come Kate. Notizia di oggi, 26 marzo, è ... (361magazine)

Carlo III alla messa di Pasqua, primo evento pubblico dopo diagnosi di cancro - Carlo III parteciperà alla messa di Pasqua presso la cappella di San Giorgio a Windsor. La presenza del re segnerà il principale evento pubblico a cui il sovrano prenderà parte da quando gli è stato ...adnkronos

Spille, ciondoli, anelli: i portafortuna di regine e principesse Windsor - La regina consorte d’Inghilterra, Camilla, non è nata con sangue blu, pur appartenendo a una famiglia di alto lignaggio, ma ha in comune con le reali di nascita un tratto inconfondibile: ama le spille ...quotidiano