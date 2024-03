Carinzia primavera estate 2024 | cosa vedere

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di martedì 26 marzo 2024)– ©TineSteinthalerLa regione più meridionale dell’Austria riserva tante sorprese per una vacanza diversa, da non dimenticare Nel versante sud delle Alpi austriache si trova la, che confina con l’Italia. Un territorio tutto da scoprire sia dal punto di vista paesaggistico, sia per gli aspetti culturali, molto influenzati dai costumi sloveni, ma soprattutto da quelli italiani. Una terra di mezzo, crocevia di popoli diversi e col tempo perfettamente entrati in connubio tra loro, dando vita a una cultura varia sotto ogni aspetto, dalla cucina alle tradizioni, dall’arte al piacere dell’ospitalità. Paesaggisticamente ci troviamo tra dolci colline, vette imponenti e una miriade di laghi, di cui tanti balneabili, aspetto che consente di vivere una vacanza in montagna senza però rinunciare al piacere dei bagni estivi. Il tutto condito da un ...