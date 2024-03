Carburanti | scoperta maxi frode sull’IVA da 300 milioni | 59 indagati | VIDEO

(Di martedì 26 marzo 2024) Nella mattinata odierna un’operazione coordinata dagli uffici di Bologna, Napoli e Roma della Procura Europea ha consentito di smantellare un sodalizio criminale che avrebbe commercializzato prodotti energetici in Italia evadendo sistematicamente l’imposta sul valore aggiunto.IVA sui, sequestro da 300di euro – (ilcorrieredellacitta.com)L’operazione, convenzionalmente denominata “Fuel family”, ha dato luogo all’esecuzione di misure cautelari personali nei confronti di otto soggetti, inclusi i vertici del sodalizio. Contestualmente, nei confronti di 59persone fisiche e 13 imprese sono stati sequestrati beni per circa 300di euro. Il provvedimento trae origine dalle indagini condotte nei confronti di un’associazione per delinquere composta da almeno dieci soggetti (alcuni dei quali ...

