Carburanti | maxi-frode sull’Iva | la Gdf smantella sodalizio criminale

(Di martedì 26 marzo 2024) Roma, 26 marzo 2024 – Nella mattinata di oggi un’operazione coordinata dagli uffici di Bologna, Napoli e Roma della Procura Europea ha consentito dire unche avrebbe commercializzato prodotti energetici in Italia evadendo sistematicamente l’imposta sul valore aggiunto. L’operazione, convenzionalmente denominata “Fuel family”, ha dato luogo all’esecuzione di misure cautelari personali nei confronti di otto persone, inclusi i vertici del. Contestualmente, nei confronti di 59 persone fisiche e 13 imprese sono stati sequestrati beni per circa 300 milioni di euro. Il provvedimento trae origine dalle indagini condotte nei confronti di un’associazione per delinquere composta da almeno dieci soggetti (alcuni dei quali legati da vincoli familiari), con ramificazioni in Italia e ...