Caporalato nelle Langhe | scoperti 40 agricoltori sfruttati

(Di martedì 26 marzo 2024) AGI - Quaranta lavoratori vittime di sfruttamento in agricoltura (14 provenienti dal Gambia, 4 dal Senegal, 1 dal Ghana, 3 dalla Macedonia, 3 dalla Tunisia, 1 dal Pakistan, 1 dalla Nigeria, 1 dalla Guinea, 4 dall'Egitto, 2 dall'Albania, 3 dal Marocco, 1 dal Gabon, 2 dal Bangladesh): per 30 di loro, ricorrendone le condizioni, è stato chiesto ed ottenuto il nulla osta al rilascio del permesso di soggiorno per grave sfruttamento lavorativo. I Carabinieri del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Cuneo e dei Comandi Provinciali dei Carabinieri di Cuneo e Bolzano, hanno eseguito una ordinanza di misura cautelare interdittiva del divieto temporaneo di esercitare l'attività professionale o imprenditoriale - e un'altra relativa al sequestro preventivo di 11 veicoli - emesse dal gip del Tribunale di Asti su richiesta della procura della Repubblica del medesimo centro nei confronti di 9 ...