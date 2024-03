Caos Pd | la segretaria regionale Bomprezzi chiede le dimissioni di Mangialardi per il dossier consegnato alla Schlein

(Di martedì 26 marzo 2024) Una resa dei conti interna al Partito democratico marchigiano che finirà per far rotolare la testa del capogruppoMaurizio, ritenuto responsabile della diffusione del...

Pd, il dilemma di Schlein per le Europee: con lei capolista donne a rischio - Il dossier candidature approda in segreteria. La leader potrebbe rubare voti alle eurodeputate uscenti con il sistema dell'obbligo dell'alternanza di genere ...affaritaliani

Caos Pd, la segretaria regionale Bomprezzi chiede le dimissioni di Mangialardi: il capogruppo resiste, ma le darà - Una resa dei conti interna al Partito democratico marchigiano che finirà per far rotolare la testa del capogruppo regionale Maurizio Mangialardi, ritenuto responsabile della diffusione ...corriereadriatico

Carcere minorile, l'allarme del Sappe: "Tre detenuti hanno ingoiato alcune pile e appiccato le fiamme in cella" - Il segretario generale del sindacato di polizia denuncia l'ultima protesta, dai contorni non meglio precisati, andata in scena all'istituto Malaspina. Capece: "Sconcerta che non siano stati adottati p ...palermotoday