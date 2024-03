(Di martedì 26 marzo 2024) La sinistra perse le elezioni amministrative a Bologna nel 1999 anche perché il Sindaco Walter Vitali volle realizzare un cordolo che spaccava in due Via Emilia Ponente creando incredibili disagi ai residenti e ai commercianti della zona. Oggi assistiamo allo scempio di Via Riva Reno con la scomparsa di 200 posti auto causa la scopertura del canale. Tutto questo per realizzare una linea di. Credo che idea più farlocca non si potesse avere. Niccolò Rocco di Torrepadula

Cancellati 200 parcheggi per far posto al tram - La sinistra perse le elezioni amministrative a Bologna nel 1999 anche perché il Sindaco Walter Vitali volle realizzare un cordolo che spaccava in due Via Emilia Ponente creando incredibili disagi ai r ...ilrestodelcarlino

Prostituzione vietata in casa a Salerno: «Ma solo se rumorosa e disturba i condomini». Multa da 200 euro ai trasgressori - Rapporti sessuali rumorosi. Sfacciati viavai di clienti negli androni dei palazzi. Mancanza di decoro e buon costume. Basteranno queste scarse accortezze per far intervenire nei condomini ...ilmessaggero

Discarico automatico cartelle esattoriali: quali debiti vengono Cancellati - Quali debiti vengono Cancellati con il discarico automatico delle cartelle ... che hanno raggiunto quota 1.200 miliardi di euro. Un importo, senza dubbio, che rappresenta una vera e propria sfida per ...quifinanza