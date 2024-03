Campi Flegrei | controlli sulle case per il bradisismo

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di martedì 26 marzo 2024) Durerà tre mesi la prima ricognizione sugli edifici privati nelle zone colpite dalnei. Squadre di tecnici si muoveranno tra i Comuni di Pozzuoli, Bacoli e Napoli, per l’analisi della vulnerabilità dei fabbricati. Sarà un lavoro articolato, che prenderà in esame circa 12mila strutture. A pieno regime, tra qualche settimana, saranno venti le squadre di tecnici coordinate dal Dipartimento della Protezione Civile, composte da personale della Protezione Civile, della Regione, dei Comuni interessati e anche squadre di volontari. Isono partiti ieri pomeriggio: i tecnici, muniti di tablet nel quale inseriscono specifici dati come lo stato di conservazione, il numero di piani, i materiali di costruzione, passano al setaccio i fabbricati. In questa prima fase si tratta di una ricognizione ...